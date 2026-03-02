3月1日愛知県稲沢市で行われた“天下の奇祭”「国府宮はだか祭」。はだか男たちの壮絶な「もみ合い」の中、無事「儺追殿」に入った、ことしの“神男”、愛知県一宮市の木村勇樹さん26歳が、2日、番組に生出演しました。 【写真を見る】｢焼肉食べたい…｣ 大役を果たしたばかり 国府宮はだか祭“神男” 木村勇樹さん（26）に聞く｢すべての人々に感謝｣ （若狭敬一アナウンサー）神男の木村さんと中継が繋がっています。