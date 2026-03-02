女優の田中麗奈が２日、都内で主演映画「黄金泥棒」（萱野孝幸監督、４月３日公開）の完成披露あいさつを行った。平凡な主婦が純金に魅了され、１００億円の金茶椀（きんちゃわん）を盗む計画を立てるクライムコメディー。田中は「脚本を読んで『こんなに面白い作品やっていいの？』って思った」と自画自賛。「『泥棒』って聞くだけで心をくすぐる。ワクワクする感じがありました」と振り返った。田中演じる美香子は、劇中で