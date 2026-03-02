侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日、「２０２６ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」の強化試合・オリックス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。両軍無得点の初回１死で迎えた１打席目は打席に向かうと、球場は大歓声。オリックス先発・寺西成騎投手（２３）の６球目の１５１キロ直球を打ち上げ、左飛に倒れた。打球が上がると歓声に包まれたが、すぐにため息に変わった。メジャー組は規