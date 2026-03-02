◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）町田―江原（2026年3月3日韓国・春川松岩スポーツタウン・スタジアム）アジア舞台初参戦のFC町田ゼルビアは3日にACLE決勝トーナメント1回戦第1戦として敵地で江原（韓国）戦に臨む。2日は試合会場で公式会見が行われ、黒田剛監督（55）が「町田にとって初めてのチャレンジ。ここのステージでプレーできることをうれしく思う」と待ち望んだ。江原とは1次リ