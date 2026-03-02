アイドルグループ「SUPEREIGHT」の丸山隆平（42）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。舞台で共演する人気女優の夫について語った。この日は舞台で共演することになり親しくなったというダンサーで女優の菅原小春とそろって登場。菅原の14歳上の夫で俳優の黒田大輔の話題から、黒田に会ったことがあるかと聞かれた丸山は「はい、あります」と明言した。共演ではなく、「現場に送って