「児島キングカップ・Ｇ１」（２日、児島）成長を続ける力をさらにアピールする。今年のトップルーキーに選出されている西岡顕心（２４）＝香川・１２９期・Ａ１＝は１回走りだった初日３Ｒで２着。イン戦ながら吉田拡郎（岡山）のまくりに屈したが２着には踏ん張った。「Ｓが届かなかった。でも、伸び返す感じがあったし、悪くなかった。乗りやすいし、悪いところはないです」と、舟足には上々の手応えをつかむ。前節の江戸