モデルでタレントの本田紗来（18）が2日、自身のインスタグラムを更新し、高校を卒業したことを報告した。本田は「高校を卒業しました。受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日に蕁麻疹が出ちゃったのを覚えています。でも、その不安を一瞬で忘れちゃうくらい嬉しいことがありました。入学式の日は、私の誕生日で。同級生のみんなが、ハッピーバースデーを歌ってくれたんです。あの