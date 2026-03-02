J2のカターレ富山はJ2J3百年構想リーグのホーム開幕戦に勝利し、5千人を超えるサポーターの前で3連勝を飾りました。おととい行われたホーム開幕戦には5334人のサポーターが詰めかけました。サポーター女性「とてもわくわくしています」男性「最初の1敗忘れるくらいのいい勝利期待します」みんな「カターレ富山勝つぞ！」J2のカターレ富山は、J3のFC大阪