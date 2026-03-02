世界最高峰の技が南砺に集結しました。おとといときのう、モーグルのワールドカップがたいらスキー場で行われました。先月のオリンピックでメダルを獲得した堀島行真選手など、日本選手が躍動した2日間の熱戦を振り返ります。「ビブナンバーワン、イクマホリシマ、ジャパン」おととい、南砺市のたいらスキー場で開幕したモーグルのワールドカップ。初日は男女のモーグル競技が行