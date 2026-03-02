長野・白馬村でカメラが捉えたのは、横転した軽自動車に乗り、ドアをあける男性。閉じ込められた運転手を救助したのは、居合わせた外国人観光客と元救急隊の男性でした。事故直後の現場に警察などより早く駆けつけたのは、元救急隊の風巻さんでした。元救急隊・風巻さん：引火するような液体が漏れてないか確認しつつ、（運転手に）声がけ。当時の映像では「ちょっと待っててね、お母さん。ケガない？ケガない？」と声をかける様子