去年、県内でクマの出没や駆除が相次いだことを受けての対応です。県は新年度、クマを捕獲する新人ハンターの養成に向けて射撃指導などの研修を行います。県内では去年、クマの出没が1000件を超え、過去10年で最多となりました。一方、駆除できるハンターのうち60代以上が6割を超えていて高齢化が進んでいます。県は新人ハンターの養成事業に、新年度予算案で1200万円を計上しています。きょうの県議会で杉田生