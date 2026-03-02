大阪地検の元検事正・北川健太郎被告（６６）（準強制性交罪で公判中）から性的暴行を受けたと訴えている女性検事（休職中）が２日、第三者委員会を設置して検察庁内でハラスメント被害の実態調査を行うよう求める要望書を平口法相と畝本直美・検事総長に提出した。女性検事は要望書で、検察内でハラスメントが横行しているとして、「原因を分析し、実効性のある再発防止策を講じるべきだ」と訴えた。提出後に記者会見した女性