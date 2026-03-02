魚津漁港を中心に水揚げされる冬の味覚、ウマヅラハギは今年、記録的な豊漁となっています。一方、店頭での販売価格は高止まりしています。豊漁でもなぜ価格が下がらないのか、そのわけは。所狭しと店頭に並ぶウマヅラハギ。こちらの店では調理しやすい切り身などに次々とさばいていきます。先月27日、魚津漁港そばの「海の駅 蜃気楼」にある鮮魚店では旬の魚、ウマヅラハギを多くの人が買い求めていました。訪れた人「肝もパンパ