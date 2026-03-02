「児島キングカップ・Ｇ１」（２日、児島）地元の藤原碧生（２５）＝岡山・１２９期・Ａ１＝が、インパクトのあるレースで魅せた。初日８Ｒは６コースから大まくりを決めて１着。初出場の地元周年でいきなり白星スタートとした。大外から伸びたように気配も好ムード。「Ｓ（スタート）してから出て行く感じがあったし、足はいいですね。回ってからの足も良かったと思う」と機力にも手応え。勢いに乗って２日目以降も地元シリ