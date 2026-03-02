2日午後7時13分ごろ、長野県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は長野県南部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、長野県の木曽町です。【各地の震度詳細】■震度2□長野県木曽町■震度1□長野県王滝村塩尻市□岐阜県高山市気象庁の発表に基づき