人間国宝の歌舞伎俳優片岡仁左衛門（81）が2日、大阪市内で大阪松竹座さよなら公演「御名残四月大歌舞伎」（4月3〜26日）「御名残五月大歌舞伎」（5月2〜26日）の取材会に出席した。5月の公演をもって閉館する大阪松竹座のさよなら公演として、2カ月連続で実施する歌舞伎公演。仁左衛門は4月の夜の部で「菅原伝授手習鑑（すがわらでんじゅてならいかがみ）寺子屋」で松王丸（Bプロでは松本幸四郎）、5月は夜の部「近江源氏先陣館