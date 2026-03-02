2025年末をもって解散したアイドルグループ「#2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動した森嶋あんりさんの 1st写真集「あんちゅ」（撮影・大藪達也、定価 3630円、A128ページ）が3月4日、リリースされます。【写真】つるん陶器肌の森嶋あんりさんフィリピンのセブ島と、森嶋さん自身が生まれ育った思い出の地である群馬県の2カ所で撮影。セブ島パートでは、リゾートデートを満喫するシーンを激写。真っ青な海での水着姿や、不思議な