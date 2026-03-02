わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第10話運命とかふざけんな！【編集部コメント】またケンシンくんがいたーー！さすがにこれは少し怖くないですか？子ども経由で聞いたお友達のプライベートに無理矢理合わせて来るなんて……。