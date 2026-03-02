閉店後に空きビルになっていた「岐阜高島屋」のビルが、2026年5月を目途に、取り壊しに着手することが分かりました。1977年に開店し、県内で唯一の百貨店だった岐阜高島屋は2024年7月、老朽化や業績の悪化などを理由に閉店しました。閉店後も取り壊しには着手していませんでしたが、ビルを管理する岐阜土地興業によりますと、高島屋側と続いていた費用面などの交渉に合意し、2026年5月上旬から解体工事を始めることが決まっ