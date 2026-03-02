衆院選で惨敗した中道改革連合は、選挙総括の取りまとめに向けて落選者へのヒアリングを行いました。 【動画】「ネット戦略の充実を」党本部に対策求める声相次ぐ 中道が選挙の総括に向け落選者へのヒアリング＝静岡 静岡県内の落選者からは「ネット戦略の充実を」と党本部に対策を求める声が相次ぎました。 ＜中道改革連合 小川淳也代表＞ 「皆さまの胸中にも様々な思い、様々なお考えがおありかと、よくよく拝察をいたしてお