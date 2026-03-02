約5時間の充電で240キロほどの走行が可能なEVバス 遠州鉄道は、EV＝電気で走る路線バスの運行を3月3日から始めます。大型EVバスの導入は、静岡県西部で初めてで、2日、車体が公開されました。遠州鉄道がお披露目したのは、カラフルな車体が特徴的な電気で走る路線バスです。 【写真を見る】遠州鉄道がお披露目されたEVバス ＜遠州鉄道 丸山晃司（まるやま・こうじ）社長＞ 「私どもはこのバスをきっかけに地域の皆様が脱炭素を