静岡大学と浜松医科大学の統合・再編をめぐり、早期の実現を目指す「期成同盟会」は3月11日に会合を開く方向で最終調整していることが関係者への取材で分かりました。 【動画】静大と浜医大の早期統合・再編めざす「期成同盟会」が1年7か月ぶりに会合開催へ 日詰静大学長も出席の見通し＝静岡 開催は、1年7か月ぶりで、静大の日詰学長も出席する見通しです。 関係者によりますと、静大と浜医大の統合・再編をめぐり、静岡県西部