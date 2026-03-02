俳優で会社員としても活動する片瀬那奈（44）が2日、自身のインスタグラムを更新。近影ショットとともに、イベント出演を告知した。【写真】会社員3年超の現在の片瀬那奈…近影ショット公開片瀬は「こんにちは 明日、ITトレンドEXPO 2026 Springに出演します！」と報告。3月3日午後7：00から7：40までの講演に登壇するとし、「ぜひ参加登録＆視聴予約してください」と呼びかけた。講演テーマは「女優から『いち会社員』へ。