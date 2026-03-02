カルチャー誌『BRUTUS（ブルータス）』（マガジンハウス）はMrs. GREEN APPLEの大森元貴を特集した特集号「大森元貴の、頭の中。」を4月1日に発売する。3月6日午後6時より予約販売を開始。通常版に加え、Mrs. GREEN APPLEオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」会員のみ購入可能な、計16ページ増の「Ringo Jam 限定版」も同時発売する。【別カット】創造と想像をめぐる部屋で一人…魅力的な表情でカメラを見つめる大森元貴史上