23歳 イギリス出身ボクサー イギリスから、熊本のボクシングジムにやって来た選手がいます。 【写真を見る】「僕のドリームは日本チャンピオン」イギリスから来た23歳ボクサー熊本で挑む“恩返し” なぜ、熊本に来て戦うのか？挑戦の日々と、それを支える人たちを取材しました。 熊本市にある「本田フィットネスボクシングジム」は、熊本のボクシングジムから初の世界チャンピオンとなった福原辰弥