県内ほとんどの公立高校で卒業式が行われ、高森高校では「マンガ学科」の1期生が旅立ちの日を迎えました。 1日に行われた、高森高校の卒業式。3年生68人が巣立ちの日を迎えました。卒業生の中には公立高校として初めて設置された「マンガ学科」の1期生の姿もありました。■卒業生「マンガ学科の第1期生としてさまざまな注目を浴びながらの入学となり、たくさんのカメラに囲まれ、緊張と困惑に包まれた記憶は鮮明に残っています