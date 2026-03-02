きょうも続いているアメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬。トランプ大統領は作戦は「全ての目標が達成されるまで続けられる」と述べていて、事態の鎮静化は見通せない状況です。イランの首都テヘランで1日も続いた空爆。アメリカとイスラエルは最高指導者ハメネイ師が死亡した後も攻撃を続けています。アメリカトランプ大統領「現在も全力をあげて作戦を継続しており、全ての目標が達成されるまで続く」トランプ大統領は1日