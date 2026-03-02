女優の小芝風花が1日、自身のインスタグラムを更新。妹がアイラッシュサロンをオープンすることを報告し、妹との2ショットなどを公開した。【写真】妹との2ショットも公開した小芝風花小芝は「えっと、妹ちゃんです」と紹介し、「妹ちゃんがね、念願だったアイラッシュサロンをオープンする事になりました」と報告した。店名は「eyelash salon Stella」で、3月5日からオープンするという。「頑張って準備してたの見てたから