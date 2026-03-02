俳優の鈴木亮平が主演を務めるドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第6話が1日に放送された。物語の展開を受け、番組公式サイトの人物相関図に変化があった。【写真】衝撃の展開！『リブート』第6話第6話では、合六（北村有起哉）の組織から100億相当の商品を盗んだ疑いを掛けられた儀堂歩（鈴木）が、早瀬陸と共に合六らに拘束される。妻・麻友の身を案じる中、一香（戸田恵梨香）と2人きりで言葉を交わした後、儀