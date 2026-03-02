Hey! Say! JUMPの八乙女光が2日、都内で開催された舞台『小さな神たちの祭り』製作発表に、共演の堺小春、福田悠太、藤井直樹、斉藤暁、演出の鈴木裕美と共に出席。宮城県出身の八乙女が本作への思いを明かした。【写真】作品への思いを語る八乙女光本作は、昨年末に逝去した脚本家・内館牧子さんによる同名小説を原作に、演出・鈴木裕美、脚本・G2が手がける舞台。東日本大震災で家族を失った青年が、喪失と向き合いながら、