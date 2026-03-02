KADOKAWAとアニプレックスは、共同出資による映画配給会社「アニメック」を設立した。アニメ映画の配給営業と配給宣伝に特化し、「ファン、コンテンツホルダー、劇場関係者をはじめとする作品に関わる全ての皆さまと価値を共創する存在を目指します」とのこと。 「全国規模の劇場公開からTVアニメの特別上映まで、最適な公開戦略のもとで作品の価値や魅力を最大限に引き出し、KADOKAWAグループおよびソニー