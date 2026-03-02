◆米男子ゴルフ下部ツアーアルゼンチンオープン最終日（１日、アルゼンチン・ジョッキークラブ＝６８３６ヤード、パー７０）最終ラウンドが行われ、２５位から出た杉浦悠太（フリー）が７バーディー、２ボギーの６５と伸ばし、通算１４アンダーで１５位。５０位で出た石川遼（カシオ）は４バーディー、４ボギー、１ダブルボギーで７２とスコアを落とし、４アンダー６４位だった。