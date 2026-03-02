２日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンが、この日、オリックスと強化試合を行うことを報じた。コメンテーターで出演の２００９年ＷＢＣ優勝メンバーの内川聖一氏は今大会のキープレーヤーを聞かれると「大谷選手の打順が何番か？前後の選手は誰か？」とした上で１番・近藤健介、２番・大谷翔平、３番・鈴木誠也という打順を予想。「僕は近藤選手