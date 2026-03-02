緊迫する中東情勢のなか、ドバイ・ワールドＣ（２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）に出走予定のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）を管理する矢作調教師が２日、公式Ｘで現地の様子を報告した。公式Ｘでは「皆さんにご心配をお掛けしていますフォーエバーヤングとアメリカンステージは本馬場並走で軽いキャンター、いつも通りの調教をこなしています昨夜は爆発音も迎撃