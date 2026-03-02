政府の物価高対策で富山市は食料品スーパーなどが発行するプレミアム付き商品券の費用を補助します。プレミアム率は20パーセントで、今月19日から市内58店舗で販売すると発表しました。このプレミアム付き商品券は、政府が自治体向けの「重点支援地方交付金」を拡充したことを受けたものです。プレミアム分の20パーセントを富山市が補助します。基本は、1万円で購入すると1万2千円分利用できる商品券で、