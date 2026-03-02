来年の春に卒業する大学生などを対象とした説明会が3月から解禁されました。今年も超“売り手市場”です。きょう開かれた就職活動の合同説明会。今年も学生優位の“売り手市場”が続くと見られる中、意識されているのが…「物価高の問題もあるので、初任給は高い方が嬉しいかな」「家賃も払わないといけなくなるので、初任給も自分は大事だと思う」初任給です。引き上げを予定する企業は5割を超えていて、▼最大40万円を掲げた家電