高岡市議会の3月定例会がきょう開会し、市の新年度予算案が提出されました。出町市長は、震災の復旧と復興を最優先に、市民が未来への希望を描けるよう市民生活の充実に力を入れるとしました。出町市長「市長となり、様々な意見を聞きながら痛感しているのは、市民の皆様の深刻な現状です。不安を希望に変えなければならないのです。『一人暮らしで将来が不安』、『物価高で生活が苦しい』、そのような不安を払しょくし、明るく、