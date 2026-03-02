茨城県水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、逮捕・起訴された男が女性の車に、「紛失防止タグ」を付けたなどとして、ストーカー規制法違反の疑いで再逮捕されました。去年の大みそか、水戸市で、ネイリストの小松本遥さんが首を刃物で刺されるなどして、殺害された事件では、元交際相手の大内拓実被告が殺人の罪で起訴されています。大内被告は、位置情報を送る「紛失防止タグ」を事件の数日前に小松本さんの車に取り付け