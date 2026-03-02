多くの富山県立の高校できょう卒業式が行われました。能登半島地震の被災地にある氷見高校では、1年生の時に地震を経験したおよそ200人が、学び舎を巣立ちました。氷見高校では、5つの学科の194人が卒業を迎えました。式では、それぞれの学科の代表に徳前紀和校長から卒業証書が渡されました。今回の卒業生は、1年生だった おととしの元日に能登半島地震にあいました。高台にある氷見高校は体育館が市民の避難所となり、今回の卒業