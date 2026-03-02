昨シーズン限りでプロ野球の千葉ロッテを退団した石川歩投手が、出身地の魚津市役所を訪れて今年、挑戦するオランダリーグについて語りました。今シーズン、オランダリーグのツインズ・オーステルハウトに入団が決まった石川歩投手はきょう、魚津市役所を訪れて村椿市長に海外挑戦について語りました。石川投手は千葉ロッテで活躍し、2017年にはWBCの日本代表メンバーに選ばれました。プロ野