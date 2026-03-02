政府は２日、政務担当の橘高志首相秘書官が辞職し、後任に総務省出身の松井正幸内閣参事官（５２）を起用する人事を発表した。発令は同日付。橘氏は高市内閣が発足した昨年１０月に自民党職員から抜てきされたが、４か月あまりで交代となった。交代理由について木原官房長官は、同日の記者会見で「衆院選で自民党所属国会議員が急増したことを受け、党事務局体制を構築するため復帰させることはできないかと党本部から相談があ