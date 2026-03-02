ボートレースびわこのヴィーナスシリーズ第23戦「びわこヴィーナス！第6回酒処京都新京極スタンド杯」が、桃の節句の3月3日に開幕する。今節の主役候補である大山千広（30＝福岡）は初日メイン12R「すぎちゃんドリーム」に1号艇で出走する。「感触は良くなかったですね。バイオ燃料は初めてで、行き足は良くなかったですね。回ってからの押しも良くない」とトーンは低い。2023年3月10〜15日のG2秩父宮妃記念杯以来、約3年