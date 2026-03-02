まるでいいところなしだった。安田大サーカスのクロちゃんが2月27日、「ときめきファンファーレ 輝け！スピードクイーン決定戦SP」にMCとして生出演。ロケVTRで醜態をさらし、共演者たちに呆れられる一幕があった。【映像】クロちゃん、情けないへっぴり腰スイング当番組は、2月24日から3月1日までボートレース鳴門で開催のPGI「第2回スピードクイーンメモリアル」にスポットを当てた特番。序盤では、クロちゃんが兵庫支部所属