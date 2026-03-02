居酒屋チェーン「鳥貴族」の運営会社が運営するチキンバーガー専門店「鳥貴バーガー」の店舗が、まもなくなくなります。2026年3月29日をもって、国内唯一の店舗「伏見稲荷OICYビレッジ店」（京都市）が閉店します。SNSでは「めちゃめちゃ好きだったので寂しいね...」「安くて美味しかった」「弾丸で行ってきた」といった声が寄せられています。当初はセット価格が590円鳥貴バーガーは、21年8月に1号店が東京・大井町にオープン。"