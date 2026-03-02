2月28日、71年の歴史に幕を下ろした名鉄百貨店。最後の一日を追いました。 【写真を見る】名鉄百貨店が閉店 71年の歴史に幕…最終日は22万人が来店 元エレベーターガールの姿も｢話していると涙が出そうに…｣ （名鉄百貨店 犬塚篤史本店長）「いよいよ最後の一日です。お客様や仲間と笑顔で楽しく心に残る時間にしていきましょう」 営業最終日のおととい、開店前の名鉄百貨店では最後の朝礼が行われていました