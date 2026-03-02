3月2日（現地時間1日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、ステフィン・カリーが右ヒザの再検査を受けた結果、回復へ向かっているものの、10日後に再検査を受けることになると発表した。 2月4日のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦から、カリーは右ヒザの膝蓋大腿骨痛症候群と骨挫傷のため、オールスターブレイクも挟んで今月1日のロサンゼルス・レイ