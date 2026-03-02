（台北中央社）米国の対台湾窓口機関、米国在台協会（AIT）は2日、米国務省高官でアジア太平洋経済協力会議（APEC）担当のケイシー・メイス氏が同日から3日までの日程で台湾を訪問していると発表した。滞在中、高官や産業界のリーダーと会談し、APECに関する課題について意見交換する。米台間の経済協力の強化を図る他、国際社会への台湾の有意義な参加に対する支持を示すとしている。特にサプライチェーン（供給網）の強靭（きょ