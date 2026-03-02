Insta360Japan株式会社は、「新生活応援セール」を3月3日（火）から各ECサイトおよび取り扱い家電量販店で開催する。 アクションカメラ、360°カメラ、スマートフォン用ジンバルなど最大30％OFFとなるセール。「Insta360 Ace Pro 2」は昨年11月に追加されたポケットプリンターキットも対象に含まれており、20％OFFで購入できる。 最大の割引率が適用されるのは「Insta360 X3」で3万1,800円で提供