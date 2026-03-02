【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルが、バーバリー、グローバルキャンペーン「The Trench, Portraits of an Icon」に参加。キャンペーンポートレイトも公開された。 ■映画、音楽、スポーツ、ファッション界から23名のグローバルアイコンたちが参加 創業170周年を迎えた、バーバリーが発表した、グローバルキャンペーン「The Trenc