村上市で、商家などが代々受け継いできた人形を町屋に飾る恒例の『町屋の人形さま巡り』が始まりました。 27回目を迎えた『町屋の人形さま巡り』。今回は60軒が参加し、大切にしてきた人形を店頭に飾って観光客を迎えています。 1760年創業の益田甚兵衛酒店では、江戸時代の古今雛や紙でできたひな人形を展示。子どもたちが相撲をとる様子をかわいらしく表現している人形もあります。 ■益田甚兵衛酒店 益田澄子さん 「(